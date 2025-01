Sbircialanotizia.it - Segre: “Rischio Shoah dimenticata una volta spariti ultimi superstiti”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Le parole della senatrice a vita in un'intervista per la Fondazione Memoriale delladi Milano in occasione del Giorno della Memoria Unagli, "sia per la questione di come è stato finora, sia per le falsità che verranno dette", c'è ilche lavenga completamente. Queste le .L'articolo: “una” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.