Milanotoday.it - Scrutavano le possibili vittime e si accordavano tramite auricolari: arrestati due ladri colti in flagrante

Leggi su Milanotoday.it

Agivano in due, mantenendo le distanze per strada per non farsi notare, ma comunicando. Controllavano bar, ristoranti, persino le vetture parcheggiate alla ricerca di qualcosa da rubare. Poi il colpo di fortuna.a Milano due algerini di 30 e 37 anni con l'accusa di.