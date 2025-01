Veronasera.it - Sciopero di 24 ore dei treni: le tratte garantite tra sabato e domenica

Leggi su Veronasera.it

Nuovi disagi per i viaggiatori in questo fine settimana. È in programma infatti unodeiper25 e26 gennaio, a causa dell'agitazione indetta da Cub trasporti, Sgb e Usb lavoro privato per chiedere il miglioramento delle condizioni di lavoro e della retribuzione dei.