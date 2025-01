Secoloditalia.it - Sciopero dei treni nel fine settimana: orari, fasce di garanzie e procedure per i rimborsi

Weekend a rischio per chi deve viaggiare oggi sabato 25 gennaio e domani domenica 26 per lodei. La protesta nazionale, proclamata da alcune sigle sindacali autonome del personale del Gruppo Fs, durerà 24 ore. La protesta inizierà alle 21 di oggi e durerà fino alla stessa ora di domenica, ma gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi – si legge sul sito ditalia – “potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’o di termine dell’agitazione sindacale“. Lopotrebbe, quindi, avere un impatto significativo sulla circolazione deie comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia.dei, ecco quali circolerannoCi sono alcunia lunga percorrenza, garantiti datalia nelle giornate festive nei casi come questo in cui locade di domenica.