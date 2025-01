Fanpage.it - Scintille tra Alfonso e Helena al GF: “Per colpa tua Signorini ci ha fatto una me**a, non ti sai controllare”

Leggi su Fanpage.it

In un recente confrontoal Grande Fratello,D'Apice ha detto aPrestes tutto quello che pensa di lei, dal caso del bollitore fino ai suoi comportamenti recenti: "Sei poco educata, non sai portare rispetto al gruppo". Al napoletano non sarebbe andata giù la ramanzina diagli inquilini dopo lo scontro tra lei e Jessica Morlacchi. Ecco cosa è successo.