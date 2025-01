Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Engadina 2025: orari, programma, streaming

Ritorna il grande sci di, ritornano le, ritorna anche una presenza importante in casa Italia per la Coppa del Mondo di sci di2024-. All’, in Svizzera, tutto si ritorna a comporre secondo i canoni di maggior quota della disciplina.Torna, innanzitutto, Federico Pellegrino, che si rimette nel solco della sfida a Johannes Hoesflot Klaebo, ma soprattutto di una preparazione che mira a raccogliere il massimo dei risultati in un momento specifico, in quel di Trondheim per i Mondiali. Particolare, invece, la scelta italiana di non schierare alcuna fondista per la gara femminile.Latl di Coppa del Mondo all’sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport secondo lazione di seguito indicata. La direttasarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN.