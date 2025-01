Oasport.it - Sci di fondo: Jonna Sundling ritrova la vittoria al sapor d’Engadina nella sprint tl

Svezia al verticedell’Engadina valida per la Coppa del Mondo di sci di2024-2025, almeno per quel che concerne il settore femminile.torna a far sentire alta la propria voce e vince per l’undicesima volta sul circuito maggiore. 2’49?04 il suo tempo, che ne determina il posizionamento in testa alla classifica di specialità davanti alla finlandese Jasmi Joensuu, grande delusa di giornata se non altro a causa dell’uscita in semifinale.Una gara, la sua, molto attentafinale, in cui riesce a prendere la testazona della metà gara: nulla da fare per tutte le altre quando la sua velocità si alza, a partire da Kristine Stavaas Skistad. Per la norvegese tempo di 2’50?08, mentre finisce a 1?71 l’altra svedese Maja Dahlqvist, che chiude la questione del podio.