Sapore di mare diventa una serie tv Rai per rivivere gli anni ’80

didiventerà unatv che uscirà sulla Rai nel 2026 e con una trama ambientata nel 1982. Lo ha anticipato il regista Fausto Brizzi che ha curato anche il musical ispirato al film dei Vanzina, che debutta il mese prossimo a Montecatini.Come scrive Repubblica, Brizzi, a margine della presentazione del musical, ha dichiarato, a proposito delladidi:“Siamo in fase di scrittura da alcuni mesi e lasarà trasmessa dalla Rai, ma per il momento non possiamo aggiungere molto altro. Prenderà il via dalla fine estate del 1982, il periodo magico dei mondiali, con nuovi racconti, nuove avventure e nuovi amori”.Ad Affari italiani invece Brizzi ha aggiunto:“Ci aspettiamo digli’80. Ci riagganciamo proprio al finale del 1982, che è un’estate simbolo per l’Italia.