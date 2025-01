Oasport.it - Salto con gli sci, Timi Zajc vince gara-1 sul trampolino di volo di Oberstdorf. Tschofenig allunga nella generale

conferma il suo magico feeling con l’Heini-Klopfer-Schanzee si imponeprima delle due gare individuali in programma questo weekend a(in Germania), in occasione dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 dicon gli sci. Per lo sloveno si tratta del quinto successo individuale della carriera nel circuito maggiore, tutti ottenuti su trampolini di(e ben quattro sull’impianto bavarese).Il campione del mondo in carica su Large Hill, dopo aver scaldato i motori ieri in qualificazione, è salito di colpi quando più contava trovando due salti eccellenti ine trovando la prima affermazione dell’inverno per un Paese diverso da Germania e Austria.si è imposto con un margine di 5.1 punti sul norvegese Johann Andre Forfang, leader dopo la serie inaugurale e penalizzato dalle valutazioni dei giudici (perdendo circa 7-8 punti) nel secondoa causa di un atterraggio impreciso.