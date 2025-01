.com - Sabalenka-Keys: orario, precedenti e dove vederla in tv

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’Australian Open è pronto a incoronare la sua regina. Arynae Madisonsi sfideranno alla Rod Laver Arena oggi, sabato 25 gennaio, nella finale del tabellone femminile. La sfida traè in programma oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 9.30. Le due si sono incontrate in cinque, con la russa che mantiene un netto vantaggio con l’americana negli scontri diretti con quattro vittorie e appena una sconfitta. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5?sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.in tv seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .