Rugby, in Serie A élite tre successi esterni

Si sono disputati oggi i primi tre incontri della decima giornata, la prima del girone di ritorno, del massimo campionato italiano di. In campo sono scese Lyons Piacenza-Petrarca Padova, Rangers Vicenza-Rovigo e Lazio-ValoEmilia. Ecco come è andata.I Campioni d’Italia del Petrarcapassano non senza soffrire al “Beltrametti” di Piacenza, superando per 12-17 i Sitav Lyons padroni di casa grazie alla meta decisiva di Broggin, e raggiungono provvisoriamente in vetta alla classifica ilViadana 1970. Torna a vincere, e con il punto di bonus, il ValoEmilia che supera fuori casa la Lazio. Infine, nel derby veneto tra i Rangers Vicenza e la Femi-CZ Rovigo sono i Bersaglieri ad avere la meglio, passando per 16-21.A Elite Maschile – Decima giornataSitav Lyons v Petrarca12-17Rangers Vicenza v Femi-CZ Rovigo 16-21Lazio1927 v ValoEmilia 26-29Fiamme OroViadana 1970Mogliano Venetov HBS Colorno – diretta RaiSportA Elite Maschile – ClassificaViadanam Petrarca Padova 39; Rovigo 38; ValoEmilia 33; Fiamme Oro 26; Mogliano Veneto 16; Rangers Vicenza 16; Colorno 14; Lyons Piacenza 13; Lazio 5