Monzatoday.it - Roncello, incendio in un'azienda agricola: a fuoco una stalla

Leggi su Monzatoday.it

Verso le 14.30 di sabato 25 gennaio un uomo di 59 anni è stato soccorso in codice rosso presso l'di cui è titolare, in seguito ad un. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo avrebbe cercato di salvare il bestiame dalle fiamme, per poi rimanere intossicato e perdere.