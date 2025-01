Riminitoday.it - Rivierabanca ancora un derby, al PalaFlaminio arriva l'Assigeco Piacenza

Leggi su Riminitoday.it

È unaRimini che vuole tornare a correre quella che domenica, nella consueta partita delle ore 18, affronterà l’: al Flaminio andrà in scena il più classico dei testa-coda, perché i biancorossi,primi in classifica seppur, adesso, in compagnia di Udine.