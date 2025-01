Quotidianodipuglia.it - Ristoranti, l?arte difficile di restare tra le stelle. Chef, così l?alta cucina rischia di più

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Non è stato il primo, non sarà l?ultimo. La chiusura del ristorante stellato Bros di Lecce - che stando alle comunicazioni ufficiali riaprirà in primavera, dopo una pausa.