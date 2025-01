Palermotoday.it - Risorge il Telimar, dopo tre ko di fila vittoria a Roma contro l'Onda Forte

Leggi su Palermotoday.it

L’imperativo della vigilia era vincere e così è stato. Alla piscina del Centro federale Valco San Paolo di, ilbatte l’14-12 nel primo turno di ritorno. Non bastano 7 gol a Moskov per regalare ai capitolini la primain A1, che arriva, invece, per il club.