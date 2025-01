Lapresse.it - Rai, dal 31 gennaio chiude sede Viale Mazzini

“Dal 31cesseranno le attività lavorative all’interno delladi, che resterà aperta e accessibile per le attività di recupero di arredi, dotazioni informatiche e documenti ai fini del totale svuotamento per per permettere i lavori di ristrutturazione”. Lo fa sapere la Rai in una nota. “La completa operatività aziendale sarà comunque garantita attraverso il trasferimento delle varie strutture in altri plessi aziendali. I vertici e i consiglieri di amministrazione si sposteranno temporaneamente nelladi via Asiago”. LaRai a Roma è stata chiusa per la necessaria bonifica dalla presenza di amianto riscontrato dagli ultimi controlli della Asl.