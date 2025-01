Linkiesta.it - Questo articolo sulla favolosa Isabella Rossellini è una scusa per non parlare di David Lynch

Da quando è morto, io ogni giorno trovo unacon me stessa per non scrivere di. Vorrei scrivere che la fine del secolo scorso fu l’ultimo momento in cui il concetto di cultura popolare era così forte da assorbire anche un autore sofisticatissimo: nell’inverno del 1991 c’erano alla tv italiana due cose che dovevi vedere se non volevi venire esclusa da tutte le conversazioni, e quelle due cose erano “Beautiful” e “Twin Peaks”, alla pari.Ma per spiegarlo dovrei dire che la cultura popolare è un concetto così pervasivo da riguardare anche chi i prodotti non li consuma, e quindi nella mia biblioteca c’è da sempre “Il diario di Laura Palmer”, nonostante io di “Twin Peaks” avessi visto sì e no una puntata per obbligo sociale (“Beautiful” invece l’ho visto per anni, perché “Beautiful” era facile e io ero già allora una ragazza facile).