Linkiesta.it - Quelli che «non sono trumpiano, ma…», e la teodicea politica del grande reset

Leggi su Linkiesta.it

Il trionfo di Donald Trump alle presidenziali americane viene per lo più raccontato in Italia secondo il canone di una particolare. La democrazia illimitata, teorizzata dal nuovo padrone della Casa Bianca e le tecno-distopie transumaniste, costruite nella fabbrica dell’immaginario di Elon Musk,considerate conseguenze fatali e, per quanto rischiose, benedette del Big Bang politico occidentale.Tutto quel che sta succedendo attorno al nuovo re della repubblica americana sarebbe una distruzione creativa e una tempesta energetica, che potrà anche fare danni e vittime, ma soppiantando regole, prassi e protocolli dell’Ancient Régime liberaldemocratico – non solo degli Stati Uniti – saprà anche rinvigorire le membra e ringiovanire lo spirito di società invecchiate, altrimenti destinate all’estinzione.