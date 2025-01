Fanpage.it - “Probabile sparatoria, non scendete ad Avellino”: scatta la denuncia per procurato allarme

Un messaggio sui social ha fatto il giro della Rete in poche ore, paventando una possibilead Avellino nel fine settimana e tirando in ballo il 19enne ferito in un agguato pochi giorni fa. Il suo avvocato: "Messaggio di un mitomane, lui estraneo: stiamo preparando esposto in Procura"