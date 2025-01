Ilrestodelcarlino.it - Pro Loco di San Costanzo, ecco il nuovo direttivo: per la presidenza in pole Uguccioni

San(PU), 25 gennaio 2025 – La storica Prodi Sanha il suoconsiglioe già da lunedì potrebbero essere nominati il presidente, il vice, il segretario e il tesoriere. Si è tenuta questa mattina l’assemblea elettiva dell’associazione turistica, resa necessaria dalle dimissioni, a fine novembre, di 5 consiglieri su 9. Su 115 tesserati aventi diritto hanno votato in 83, per sancire i nuovi 11 consiglieri scegliendo da una rosa di 14 candidati (ciascuno poteva esprimere una sola preferenza). Lo scrutinio ha fatto registrare il massimo dei consensi per la segretaria uscente Gabriella, che ha ottenuto 21 voti. Secondo un altro consigliere uscente, Dalmazio Alessandrini (15 preferenze); mentre la terza piazza è andata a Daniela De Luca. A seguire, hanno ottenuto i voti necessari per far parte delconsiglioBarbara Baldoni (5), Gianluca Gabanini (5), Denis Cerisoli (4), Eraldo Serfilippi (4), Sauro Carboni (3), Alice Codeluppi (3), Carlo Mormile (3) e Ilenia Prussiani (3).