Modenatoday.it - Priorità agli allenamenti del volley, il PalaPanini dice no alla Final Eight di pallamano

Leggi su Modenatoday.it

"Disputare alladi Coppa Italia di pmano, in calendario da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo, avrebbe richiesto la messa a disposizione dell’intero impianto sportivo già da martedì 25 febbraio (per l’allestimento del Palazzetto e per consentire alle squadre.