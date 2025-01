Cesenatoday.it - Prezzi degli affitti a Cesena, la mappa zona per zona: San Vittore low cost, per un monolocale bastano 350 euro

Quantoa un affitto a, nelle varie zone della città? Lo si può ricavare dagli ultimi dati diffusi dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa che ha registrato che in Italia i canoni di locazione continuano a crescere: +3,9% per i monolocali, + 4,0% per i bilocali e +3,0% per i trilocali.