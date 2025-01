Liberoquotidiano.it - "Per battere Sinner oggi ci vogliono due Djokovic": l'elogio di Pietrangeli

Nicolaesalta Jannik, che domenica 26 gennaio giocherà la finale degli Australian Open a Melbourne. "in finale contro Zverev? Io lo vedo vincente, questo ragazzo non lo battono. Può giocar male lui, ma percidue", ha detto a LaPresse l'ex tennista. "Ormai non ha più un punto debole, è sempre perfetto. Ha la bravura e la fortuna del campione che nel momento buono tira fuori dal cilindro il colpo fantastico", ha aggiunto. "E' un piacere vederlo giocare, è quasi noioso da quanto è bravo". A proposito del successo contro Ben Shelton in semifinale ha affermato: "E' stata la solita passeggiata. Sta bene ed è in fiducia, adesso fa davvero paura a tutti".