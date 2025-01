Fanpage.it - Pensioni, gli statali possono lasciare il lavoro a 70 anni: quali sono i requisiti e a chi conviene

La legge di bilancio per il 2025 ha previsto la possibilità di andare in pensione a 70per i dipendenti pubblici. È una possibilità riservata ai lavoratori con i giudizi migliori sulle performance, e non riguarda chi ha già lasciato il. Il vantaggio è che chi resta operativo avrà mansioni 'leggere' e potrà alzare l'importo della futura pensione.