Bubinoblog - PALINSESTI 2-8 FEBBRAIO 2025: TRE SERIE E UNO SHOW SALUTANO IL PUBBLICO, MILAN-ROMA

Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 2 all’8Rai1D: Mina Settembre 3 (4/6) 1°TvL: Il Conte di Montecristo (4/4) fineM: Blackout: Le Verità Nascoste 2 (4/4) fineM: film da definireG: Un Passo dal Cielo 8 (5/6) 1°TvV: Dalla Strada al Palco (5/5) fineS: Ora O Mai Più (5/7)Canale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM: Endless Love fineM:(Coppa Italia)G: Grande FratelloV: Benvenuti al SudS: C’è Posta per Te (5/9)Altre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniDal 05/01, ore 14:10 – Tradimento 1°TvRai2D: 911 + 911: Lone Star 1°TvL: Boss in Incognito RM: Stasera Tutto è Possibile (2/8)M: Ritorno in Paradiso 1°TvG: The Rookie 6 fineV: Ritorno in Paradiso 1°Tv + CSI: Vegas RS: Elsbeth (2/5) 1°TvItalia 1D: Le IeneL: Avengers: Endgame 1°TvM: Atalanta-Bologna (Coppa Italia)M: John Wick 3 1°TvG: Harry Potter e il Calice di FuocoV: film da definireS: Tata Matilda e il Grande BottoAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: ReportL: Lo Stato delle CoseM: Il Re di Napoli: Storia e Leggenda di Mario MerolaM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Petrolio newRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: E’ Sempre CartabiancaM: Fuori dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: film da definireAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLa7D: film da definireL: In Viaggio Con BarberoM: DiMartedìM: Una Giornata ParticolareG: PiazzapulitaV: Propaganda LiveS: In Altre ParoleLa7DD: Miss MarpleL: BullM: JoséphineM: film da definireG: film da definireV: JoséphineS: film da definireAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneTv8D: Petra RL: Bruno Barbieri: 4 Hotel (4/8) 1°Tv freeM: Un Amore a 5 StelleM: Il Matrimonio del Mio Migliore AmicoG: Ultimatum Alla TerraV: Cucine da Incubo (5/7) 1°Tv freeS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Francesco CicchellaM: Little Big Italy RM: Confusi e FeliciG: FuryV: I Migliori Fratelli di CrozzaS: Accordi & Disaccordi 1°TvAltre segnalazioniNessuna segnalazioneAltre segnalazioniNessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replicaCLICCA QUI PER IDAL 26 GENNAIO AL 1°Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.