Ilrestodelcarlino.it - Ora la successione. Il sindaco Fioravanti: : "Sia alla sua altezza"

E’ partita ladirezione dell’Ast picena. A breve, infatti, la Regione Marche avvierà la selezione per individuare colei o colui che prenderà il posto di Nicoletta Natalini, attingendo dgraduatoria per l’assegnazione dell’incarico. Resta quindi da vedere su chi ricadrà la scelta e come si svilupperà il processo di transizione, che si preannuncia delicato per l’Azienda con il nuovo piano sanitario da approvare. Intanto,Natalini, giunge anche il ringraziamento da parte delMarco. "La direttrice, nel suo periodo di lavoro nel Piceno, ha dimostrato grande professionalità, svolgendo una serie di attività molto importanti per la sanità dell’intero territorio – spiega il primo cittadino delle cento torri –. Grazie all’impegno e all’esperienza della dottoressa Natalini, l’ospedale Mazzoni ha ritrovato la giusta centralità nell’erogazione di servizi fondamentali per la comunità del Piceno e non solo, in una nuova e più ampia visione sanitaria sviluppata su due plessi, quello dell’ospedale Mazzoni e quello del Madonna del Soccorso, volta all’efficientamento dei servizi rivolti agli utenti del territorio.