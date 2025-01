Romatoday.it - Ora è ufficiale, Christian Massella è il nuovo colpo della Tivoli

Dalle giovanili di Ostiamare e Bari, passando per Bellinzona, Trastevere, Pomezia e ora a. La carriera dilascia poco spazio alle interpretazioni, con i suoi quasi cento gol in Serie D e le ultime stagioni in Eccellenza sempre in doppia cifra. Unimportantissimo.