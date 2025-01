Veneziatoday.it - Open air, Jesolo punta a un nuovo villaggio turistico da 20 ettari

Leggi su Veneziatoday.it

Il turismoair appare in continua crescita, enon si vuole far trovare impreparata. Martedì 28 gennaio l’amministrazione sottoporrà al Consiglio comunale un accordo di pianificazione con un soggetto privato per la creazione di unal confine ovest del.