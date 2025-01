Quotidiano.net - OPA a sorpresa su Mediobanca: Nagel e Vinci rassicurano i dipendenti

"Le sfide che abbiamo davanti saranno l'occasione per dimostrare insieme, ancora una volta, tutto il nostro valore". Così l'ad diAlbertoe il direttore generale Francesco Saveriohanno scritto in serata ai colleghi. "Nelle prossime settimane continueremo ad essere al centro dell'interesse dei media; questo è accaduto tante volte in passato e non ci ha mai impedito, né ci impedirà, di continuare a garantire l'eccellenza dei servizi ai nostri clienti risultando all'altezza di una tradizione che ci vede protagonisti nel settore bancario italiano ed europeo sin dal 1946". Un'opa ae una giornata frenetica, i manager si guardano prima di tutto all'interno. "Desideriamo condividere con tutti voi le informazioni che sono al momento disponibili e alcune convinzioni che oggi sentiamo più forti che mai.