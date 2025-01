Quicomo.it - Omicidio di Saronno, individuato il killer che ha freddato un uomo (a caso) a colpi di pistola

Leggi su Quicomo.it

Aveva ucciso adiun, poi si era dato alla macchia. Rintracciato il 40enne albanese che nella serata del 27 ottobre scorso aveva sparato a Vadym Usatyi, ucraino senza fissa dimora di 46 anni, a. L'si trova in carcere in Slovenia, non lontano dalla capitale Lubiana.