Ravennatoday.it - Nuovo ospedale materno-pediatrico, in arrivo oltre 31 milioni da fondi statali

Leggi su Ravennatoday.it

Via libera allo stanziamento delle risorse Inail per cinque maxi interventi sul territorio in tema di edilizia sanitaria. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriva l’ufficialità per l'investimento, da parte dello Stato, di quasi 178di euro all’Emilia-Romagna: risorse aggiuntive.