Nuovi vertici alla casa di riposo Roarselli verso la presidenza

Sarà con ogni probabilità Robertala nuova presidente della Fondazione Opere Pie Riunite: il suo nome è emerso dall’avviso pubblico per la ricerca delle personalità idonee a ricoprire l’incarico e che il sindaco Francesco Passerini ha poi nominato nei giorni scorsi. Gli altri due sono Giuseppe Stringhini e Emanuela Bonvini che si aggiungono ai due esponenti scelti dFondazione Comunitaria e dall’associazione Il Samaritano: successivamente i cinque componenti indicheranno altri due nomi pescati da una rosa di quattro preventivamente scelti dal sindaco (Lorenzo Nicolini, Vittorio Lombardi, Agostino Cordoni, Elena Calvi). La designazione deiavverrà successivamente ma sembra scontata che la scelta cada su, già vicepresidente dell’ente di via Bassi nel periodo in cui è stata in sella Vanna Cavalleri.