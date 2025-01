Sondriotoday.it - Nuova Sondrio: contro il Club Milano un appuntamento da non fallire

Leggi su Sondriotoday.it

da nondomani per lache, nel suo match valido per la quinta giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D, affronta alle 14,30 alla Castellina il. I biancazzurri valtellinesi non vincono da nove partite e sono quartultimi con 21 punti.