Ilgiorno.it - Nove mesi di cassa all’Argoclima: "Crollo di vendite, previsioni buie"

Nessun taglio al momento, ma per i 107 i dipendenti di Argoclima, storica azienda gallaratese, il futuro preoccupa. Ai lavoratori è stato comunicato, dopo l’incontro con i sindacati, che la situazione è peggiore delleesposte nel corso del 2024 e quindi l’azienda farà ricorso adiintegrazione nel 2025. Nel 2022 Argoclima è stata acquisita al 50 cento da Nibe, azienda multinazionale svedese specializzata in impianti per il riscaldamento che ha portato investimenti nello stabilimento di Gallarate finalizzati alla produzione di unità esterne per le pompe di calore. "A causa della scelta fatta dall’Unione Europea di non rinnovare gli incentivi per questo tipo di prodotti sono crollate lee si è creato un importante stock di magazzino di prodotti invenduti che ha bloccato la produzione anche a Gallarate"- ha ribadito Angelo Gaia della Fiom Cgil.