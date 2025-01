Tg24.sky.it - Novara, tifoso precipita dalla tribuna allo stadio: è grave

Oggi pomeriggio si è verificato un incidenteSilvio Piola di, al termine della partita trae Pro Patria per il campionato di Serie C. Undella squadra lombarda, un uomo sulla quarantina, ètocurva, finendo nel fossato. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in rianimazione all'ospedale di. Secondo quanto appreso, sarebbe in condizioni molto gravi. ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24