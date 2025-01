Sbircialanotizia.it - Novara, tifoso precipita dalla curva dello stadio: è gravissimo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Grave incidente per un 40enne durante l'incontro traFc e Pro Patria Busto Arsizio Grave incidente questo pomeriggio allodidove era in corso un incontro di calcio traFc e Pro Patria Busto Arsizio. Per cause ancora in corso di accertamento, un40enne ètoin un .L'articolo: èè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.