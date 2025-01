Oasport.it - Novak Djokovic zittisce i critici e pubblica la sua risonanza magnetica dopo il ritiro con Zverev

Già ilun solo set della semifinale degli Australian Open 2025 era stata una “mazzata” al morale non di poco conto per. Come se non bastasse poi,aver stretto la mano ad Alexandera bordo campo, il campione serbo è stato sommerso di fischi da parte del pubblico della Rod Laver Arena.Il rapporto con il pubblico di Melbourne è sempre stato molto complicato (per usare un eufemismo) per il 24 volte vincitore di un torneo del Gran Slam (10 dei quali proprio in Australia) ma quei “buu” proprio non sono andati giù al fuoriclasse nativo di Belgrado. Oltre al danno (l’infortunio alla coscia sinistra) la beffa.Sbollita la rabbia, però, il tennista classe 1987 ha voluto aggiungere un tassello a questo scenario. Lo ha fatto tramite X, l’ex Twitter. Un post nuovo di zecca nel qualehato la foto della suaeffettuata, per dimostrare come il suo infortunio muscolare fosse tutto tranne che “diplomatico”.