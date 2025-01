Spazionapoli.it - “Niente Napoli, ha deciso di restare”: la decisione del calciatore e l’annuncio

C’è un nome che è definitivamente sfumato all’interno delle dinamiche di mercato della SSC: è arrivato anche. Ilcontinua a sondare terreni per trovare una soluzione ottimale per rinforzare l’attacco di Antonio Conte. Sostanzialmente si cerca un giocatore che possa fare al caso di Conte e prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia, partite negli scorsi giorni alla volta di Parigi.Quello di Alejandro Garnacho sembrava un nome spendibile, ma ad oggi la trattativa è molto complicata. Si sta scaldando anche la pista Adeyemi, mentre Chiesa e Zhegrova sono nomi che stano ai margini.Calciomercato– Ndoye non si muove da Bologna:Tra i nomi accostati alc’è anche quello di Dan Noye, attaccante del Bologna che starebbe stuzzicando proprio Giovanni Manna.