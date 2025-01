Quifinanza.it - Naspi agli stagionali, cambiano le regole per il contributo addizionale

Leggi su Quifinanza.it

Con il messaggio n. 269, l’Inps ha introdotto importanti chiarimenti sulper i contratti di lavoroa tempo determinato. Le novità, legate alle modifiche normative della Legge 203/2024, coinvolgono sia i lavoratori sia i datori di lavoro.Mentre alcune attivitàrimangono esenti, altre rientrano nell’obbligo contributivo. Vediamo come funziona.per attivitàL’Inps ha dato chiarimento in merito al. L’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024 spiega che nelle attivitàrientrano anche:le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai ciclidei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.