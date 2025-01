Ilgiorno.it - Nasce l’associazione della stampa parlamentare lombarda

In Lombardiala prima associazione diregionale d’Italia che riunirà i giornalisti che seguono i lavori del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari. I cronisti saranno dotati di un badge identificativo che faciliterà l’accesso al Pirellone. A loro saranno anche assegnati dei posti prioritari durante le sedute dell’Aula. Il Consiglio regionale metterà a disposizione dei giornalisti anche una sala all’undicesimo piano, negli spazistrutturadel Pirellone, da usare per interviste, riunioni e incontri, con un monitor per seguire in tempo reale i lavori dell’Aula. Al momento fanno parte deloltre venti giornalisti di quotidiani locali e nazionali, televisioni e agenzie. I cronisti avranno anche la possibilità di organizzare nelle sale del Pirellone dei convegni formativi accreditati dall’Ordine dei giornalisti.