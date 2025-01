Ilnapolista.it - Napoli-Juve, le scelte di Chiffi scatenano polemiche

Al 65? della sfida contro lantus, l’attaccante del, Romelu Lukaku si è vistosamente lamentato per un tocco di mano in area di Gatti non rilevato però dall’arbitro. A Dazn commentano che l’interpretazione dell’arbitro è stata di braccio lungo il corpo.Luca Marelli spiega:«Corretta la decisione sul tocco perché il braccio è in posizione naturale e tra l’altro Gatti non stava guardando il apllone, ma guardava di fronte a se»Già nel primo tempo alcunedell’arbitroavevano scatenato anche una mini-rissa in campo fra le due squadre. In particolare, è stata molto discutibile la gestione dei falli da parte del direttore di gara., l’abitraggio difa discutereL’episodio incriminato è quello del minuto 27?, che ha visto un intervento molto duro di Khephren Thuram su Frank Anguissa non fischiato dall’arbitro.