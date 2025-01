Ilnapolista.it - Napoli-Juve 1-1, Anguissa rimette tutto in equilibrio di testa (LIVE)

Ilaffronta lantus allo stadio Maradona per il match pomeridiano di Serie A, valevole per la ventiduesima giornata. Gli azzurri vengono da sei vittorie di fila e non vogliono di certo fermarsi contro i bianconeri, anche se Conte dovrà rinunciare ad uno dei suoi perni, poiché Ora si è infortunato e al suo posto c’è Spinazzola. Motta invece viene da un’ottima vittoria contro il Milan allo Stadium ma poi uno scialbo pareggio contro il Brugge in Champions, quindi continua la stagione a fasi alterne per i bianconeri. Tra le fila degli avversari compare subito Kolo Muani appena acquistato al posto di Vlahovic che si siede in panca. 61? Ilora attacca con veemenza56? Cross di Politano dalla destra dopo un’azione molto lunga esvetta in cielo di nuovo, questa volta Di Gregorio non può davvero nulla53? Gioco molto falloso dei bianconeri, l’arbitro continua ad arbitrare con metodo inglese.