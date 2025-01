Juventusnews24.com - Napoli Juve 0-0 LIVE: pressa alto Kolo Muani! Padroni di casa in difficoltà

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Dimenticato il pareggio in Champions con il Club Brugge, ora per laè tempo di concentrarsi nuovamente sulla Serie A, dove è reduce dalla vittoria per 2-0 con il Milan. Bianconeri ospiti al Maradona deldi Antonio Conte, capolista a +13 in classifica dalla squadra di Thiago Motta.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? RITMI ALTI – Inizia subito con ritmi molto alti la partita, con il possesso dei bianconeri e ilche: buona azione difensiva di Nico Gonzalez che grazie a Di Gregorio libera l’area bianconera.2? SPINGE POLITANO – Scappa sulla destra Politano che prova a liberarsi dalla marcatura di Cambiaso: il suo crosso è deviato, corner per idi