Anteprima24.it - Montoro, gestione illecita di rifiuti: imprenditore denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, nell’ambito di controlli mirati alla lotta all’inquinamento del Fiume Sarno, deferivano undiperdi.Le indagini condotte, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno permesso di accertare che, l’amministratore di un’azienda dedita alla lavorazione del grano, aveva depositato su un’area adiacente, adibita a parcheggio,speciali non pericolosi e pericolosi, tra cui olii esausti esposti alle intemperie. Tali, depositati senza copertura e senza cartellonistica, erano esposti alle intemperie ed alle alte temperature.Pertanto, al fine di evitare l’ulteriore inquinamento della zona, i Carabinieri procedevano a mettere in sicurezza l’area interessata ed a porre sotto sequestro numerosi fusti in plastica, contenenti i citati olii e circa 50 balle dicostituite da bobine di plastica, utilizzata per il confezionamento.