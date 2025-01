Metti un guinzaglio alla tua ragazza quando la musica diventa tossica | le parole che modellano il pensiero dei giovani

Leggi su Orizzontescuola.it

C’è stato un tempo in cui laera una promessa. Le note erano rifugi e le, balsamo per le ferite. Oggi, invece, ci ritroviamo a fare i conti con una realtà diversa: in troppi casi, lanon accompagna più la crescita dei, ma la devasta, offrendo modelli che calpestano il rispetto e trasformano l’altro in un oggetto.L'articolo “untua”,la: lecheildei