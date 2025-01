Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-01-2025 ore 19:15

Ben ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare tesa sul Piemonte Liguria ed Emiliagna Ampi spazi di sereno altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata e nottata nuvolosità in generale mento con locali fenomeni in Appennino e sulle Alpi occidentali con neve p900 1000 m al centro al mattino tempo instabile con piogge sparse neve in Appennino intorno ai 900 m più asciutto sui settori adriatici Umbria è alta Toscana al pomeriggio ancora cieli coperti con citazioni sparse generalmente deboli devi in Appennino fin verso il 1000 1100 m tra la serata la notte residui fenomeni sentire Adriatic i cieli poco irregolarmente nuvolosi altrove al suo dal mattino tempi stabilo.per Com’è il tempo diffuse localmente anche intenso per campagna Basilicata fenomeni più sporadici settori adriatici a pomeriggio piogge più intense in transito sulla Puglia poche variazioni altrove in serata e nottata ancora tempo instabile con fino a Sardegna e sulla Puglia temperature minime stabilimento massime rialzo al nord sulla Sardegna stabilì un carro altrove le previsioni del tempo sono ancora del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa