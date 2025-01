Ilnapolista.it - Meret: «L’abbiamo ribaltata con unità e sacrificio. Conte all’intervallo ci ha lasciato tranquilli»

Il portiere del Napoli, Alex, ha rialcune dichiarazioni a Danz dopo la vittoria contro la Juventus«La Juve non aveva ancora mai perso, sicuramente non è un caso, però noi siamo scesi in campo per vincere e nonostante lo svantaggio poteva crearci problemi, siamo scesi in campo benissimo e ci siamo andati apprender una vittoria».È la quarta volta che recuperate da svantaggio«È sintomo di grandedi squadra e. Non molliamo mai e sappiamo che in ogni momento possiamo fare gol. È importante rimanere sempre dentro la partita, andare al massimo come abbiamo fatto. Nel secondo tempo abbiamo ribaltato una partita molto difficile»La parata su Y?ld?z?«È stato istinto, ho provato a buttarmi alla disperata e per fortuna ha calciato lì. Partire in sbvataggio poteva creare problemi»Cosa ha detto?«Oggi ci haabbastanzarispetto al solito, ci ha dato solo indicazioni tattiche su come pressarli, ma noi sappiamo come comportaci.