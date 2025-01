Meloni vedrà Santanchè | valuteremo sulle dimissioni non ho idee chiare

Leggi su Ildenaro.it

Gedda, 25 gen. (askanews) – “Incontrerò Daniela, va fatta una valutazione ma ancora non ho le”. Dopo giorni di silenzio, la presidente del Consiglio Giorgiainterviene sul caso di Daniela, la ministra del Turismo rinviata a giudizio nel procedimento su Visibilia, di cui le opposizioni chiedono le(con il M5s che ha presentato una mozione di sfiducia). Nei giorni scorsi, aerano arrivate ben poche dichiarazioni di sostegno da Fdi – il suo partito – e anche daoggi non si è sentita una difesa a spada tratta. “Non c’è nessun braccio di ferro, nessun imbarazzo”, ha assicurato la premier a Gedda, in Arabia Saudita, a margine della sua visita alla nave Amerigo Vespucci. Ma lunedì arriverà proprio, per visitare il “Villaggio Italia”, e i programmi sarebbero stati organizzati proprio per evitare l’imbarazzo di un “incrocio” con foto di rito.