Unlimitednews.it - Meloni “Incontrerò Santanchè, nessun braccio di ferro”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’èdi, non c’è preoccupazione, non c’è un imbarazzo che addirittura mi porterebbe a non presentarmi in Cdm, a spostare la data della mia visita in Arabia Saudita per non incontrare il ministro”. Lo ha detto la premier Giorgiaa Gedda, prima di salire a bordo dell’Amerigo Vespucci. “C’è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale, in un clima assolutamente sereno. Io non credo che un semplice rinvio a giudizio sia esso stesso motivo di dimissione. Penso anche che il ministrostia lavorando ottimamente”, ha aggiunto. La valutazione “che va fatta è quanto tutto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro. È questa la valutazione che va fatta con il ministroe che anzi forse deve fare soprattutto lei ed è quello su cui io attualmente non ho le idee chiare.