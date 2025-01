Ilfattoquotidiano.it - Meloni difende Santanchè: “Il rinvio a giudizio non è necessariamente motivo di dimissioni. Ma va valutato l’impatto sul lavoro di ministro”

“C’è una riflessione che deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno. Non credo che unsia per esso stessodi dimissione. Penso anche che ilstia lavorando ottimamente. La valutazione che semmai va fatta è quanto questo possa impattare sul suodi. E questo è quello su cui in questo momento non ho le idee chiare”. A parlare così del caso della ministra del Turismo Danielaè la presidente del Consiglio Giorgiaprima di salire a bordo del Vespucci a Gedda. “Negli ultimi giorni – aggiunge – ho sentito ricostruzioni infondate ma mi rendo conto che anche il mio silenzio possa averle alimentate. Non c’è alcun braccio di ferro, preoccupazione o imbarazzo che mi porterebbe a saltare addirittura le sedute del consiglio dei ministri”.